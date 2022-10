Toda a Ucrânia está a ser alvo de um ataque massivo na manhã desta segunda-feira, de acordo com as autoridades locais. Inicialmente foi a capital Kiev que sofreu com o lançamento de alguns mísseis, mas horas depois foram reportados ataques por todo o país.

A Ucrânia acusou nesta segunda-feira a Rússia de outro "ataque massivo" a várias infraestruturas elétricas por todo o país, que já provocou a falta de eletricidade nas principais cidades ucranianas, assim como o fornecimento de água e as comunicações. "Terroristas russos lançaram novamente um ataque massivo contra instalações elétricas em várias regiões ucranianas", disse o vice-presidente da Ucrânia, Kyrylo Tymoshenko. Os últimos dados apontam mesmo para o lançamento de 40 mísseis em pouco mais de duas horas.