Na China, um ataque a um jardim-de-infância na cidade de Lianjiang provocou seis vítimas e um ferido. As autoridades chinesas, em comunicado, confirmaram a detenção do suspeito, identificado como Wu, e informaram que o incidente foi classificado como uma "agressão intencional". As motivações do ataque, no qual terá sido usado uma faca, não foram reveladas.

As seis vítimas mortais são um professor, dois pais e três crianças. O ataque, que está a ser investigado, ocorreu às 07h40 (00h40 de domingo, em Portugal Continental), na cidade de Lianjiang, localizada na província de Guangdong, que faz fronteira com Macau e Hong Kong, numa altura em que os pais estavam a deixar os filhos na escola.

De realçar que, nos últimos anos, têm aumentado os ataques mortais direcionado a escolas na China, tendo as autoridades aumentado a segurança nestes estabelecimentos.

Na China, a lei restringe a venda e a posse de armas de fogo, motivo pelo qual é comum existirem ataques com recurso a facas, explosivos caseiros ou atropelamentos intencionais.