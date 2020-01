O Irão lançou na noite de terça-feira para quarta-feira, com início cerca das 01:30 locais (22:30 de terça-feira em Lisboa), uma salva de mísseis sobre bases com militares norte-americanos no Iraque em retaliação pelo assassínio por Washington na última sexta-feira do seu mais importante general, Qassem Soleimani, fazendo recear uma escalada regional.

O comando militar do Iraque indicou hoje em comunicado que 22 mísseis atingiram o território do Iraque “entre as 01:45 e as 02:15 locais” e que “17 foram contra a base aérea de Ain al-Assad e cinco contra a cidade de Erbil”.

“Pelo menos 80 militares norte-americanos foram mortos no ataque”, afirmou o ‘site’ da televisão estatal da República Islâmica, citado pela agência France-Presse.

Aviões não tripulados (‘drones’), helicópteros e outro material militar também foram danificados nos ataques, adiantou a mesma fonte iraniana.

O jornal britânico Guardian indicou que as autoridades iranianas disseram a media estatais que pelo menos 80 norte-americanos “foram mortos ou feridos” nos ataques e que o balanço estava “a ser escondido do público”.