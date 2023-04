Desde o início da invasão das tropas russas ao território ucraniano, as forças do Kremlin têm atacado as infraestruturas civis do país.

"O inimigo executou um ataque com mísseis em Zaporizhzhia e matou outra família ucraniana", anunciou nas redes sociais o diretor do serviço estatal de emergências, Sergiy Kruk.

A criança morreu quando estava na ambulância, informou o autarca de Zaporizhzhia, Anatoliy Kurtiev. As equipas de emergência conseguiram resgatar a mãe da família, de 46 anos, dos escombros.

Kurtiev disse que dois mísseis atingiram um edifício residencial e dezenas de casas vizinhas sofreram danos.

A região de Zaporizhzhia é uma das quatro províncias ucranianas que o presidente russo Vladimir Putin alega ter anexado no ano passado.