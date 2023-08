Entre a meia-noite e as 12h00, foram registados 38 novos incêndios em Portugal, para onde foram mobilizados 674 operacionais e 188 veículos, "completados por meios aéreos", informou André Fernandes, comandante nacional de emergência e proteção civil da ANEPC.

Contudo, existem três ocorrências mais significativas no país, sendo a que oferece "maior preocupação" o incêndio de Odemira, seguido de Cinfães e Mangualde.

Em Odemira — onde já arderam 7 mil hectares — foram evacuadas 20 povoações e o parque de campismo, num total 1424 pessoas retiradas. Algumas já conseguiram regressar às suas casas.

Há ainda 15 incêndios, "em resolução ou conclusão", que estão a ser seguidos há vários dias e que mobilizam 1282 operacionais, 441 meios terrestres e contam também com o apoio de cinco meios aéreos para "manter estas ocorrências em fase de rescaldo e evitar que reativem", adiantou ainda.

Segundo dados do INEM, até ao momento há registo de 55 vítimas, 43 assistidas e 12 transportadas para o hospital, mas consideradas "feridos ligeiros".

No dia de hoje não há qualquer via cortada devido a incêndios rurais. “Neste momento, não há nenhum incêndio que tenha cortes de vias, em particular itinerários principias, podendo-se circular livremente no país sem qualquer constrangimento relacionado com incêndios rurais”, disse o comandante nacional.