Atearam fogo a um sem-abrigo no Porto, nesta quinta-feira de madrugada, revela o Jornal de Notícias. Foi a própria vítima, de 52 anos, que confirmou o ataque, quando se dirigiu ao Hospital Joaquim Urbano, onde fazia tratamento de metadona, cerca das 8h00, dizendo "pegaram-me fogo".

O Hospital, entretanto, reportou o caso à PSP, que também confirmou o incidente.

A vítima, conhecida por Gigio, viverá na rua há cerca de um mês e era visto como "um homem inofensivo, franzino e de baixa estatura, que não se metia com ninguém e que, nos últimos dias, tem passado as noites à porta de um prédio da Rua Barros Lima, bem perto do hospital".

Ainda não há informações sobre a sua atual situação clínica.