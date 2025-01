“Vamos ter uma descida gradual dos valores de temperatura, principalmente da mínima e esta descida será até quarta-feira, dia 15. Dependendo um pouco da localização para hoje a descida será entre 4 a 8 graus Celsius. Descem um pouco mais na região do litoral porque as regiões do interior têm estado mais baixas nos últimos dias”, disse.

De acordo com a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), para hoje está previsto céu pouco nublado ou limpo, descida das temperaturas, formação de geada essencialmente no interior e vento em geral fraco, soprando com mais intensidade nas terras altas.

“Para hoje estão previstas temperaturas mínimas de -2 graus Celsius para Bragança e para a Guarda, em Vila Real 02 graus, Viana do Castelo 06, Porto e Lisboa 9 e Faro 8”, indicou.

Para terça-feira, segundo Patrícia Gomes, está prevista nova descida da mínima, com os valores a serem mais baixos nas regiões do interior. Estão previstas para Bragança e Guarda -4 graus, Vila Real -1, Lisboa e Viana do Castelo 04 e Évora 2 graus”, disse.

Quanto às temperaturas máximas, a meteorologista adiantou que hoje vão oscilar nas regiões do litoral entre os 14 e os 18 graus e no interior entre os 07 e os 11.

“Na terça-feira, as máximas vão variar no litoral entre os 12 e os 15 graus e no interior não ultrapassam os 10 graus””, referiu.

A partir de quarta-feira está prevista uma variação nas temperaturas, com subidas em alguns locais e descidas noutros.

“Não está prevista chuva. Tudo indica que pelo menos até ao fim da semana vamos ter céu pouco nublado ou limpo, vento de um modo geral fraco, geada especialmente nas regiões do interior e uma estabilização a partir de quarta-feira das temperaturas”, disse.