A PGR falou ainda dos "múltiplos desafios" que hoje se colocam à magistratura do MP, que definiu como um "corpo autónomo e hierarquizado" e que desempenha um "relevante papel na realização da justiça".

A Provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral, aludiu ao "lugar assaz particular" que a Provedoria ocupa no "espaço possível da realização da justiça", ocupando-se sobretudo das relações entre os cidadãos e os poderes públicos.

Maria Lúcia Amaral apontou as expectativas e a confiança que os cidadãos depositam nas instituições democráticas e da República na defesa dos seus direitos e apelou para o esforço conjunto de todas as instituições judiciárias no cumprimento da tarefa de realização da justiça.

O presidente do Tribunal de Contas, Vítor Caldeira, falou da missão deste tribunal para que haja rigor nas contas públicas, enquanto Costa Andrade, presidente do Tribunal Constitucional, abordou o desafio atribuído a este tribunal de criar uma entidade para a transparência das contas e do financiamento dos partidos políticos.

A cerimónia teve ainda a presença do presidente do Supremo Tribunal de Justiça, António Joaquim Piçarra, que desejou votos de bom ano ao Presidente da República, reservando uma intervenção mais concreta para a cerimónia de abertura do ano judicial, marcada para segunda-feira.