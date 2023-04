Num breve comunicado, o Magen David Adom (MDA), equivalente israelita da Cruz Vermelha, relatou que um homem foi declarado morto, e outros quatro levados para o hospital, com ferimentos moderados.

Um porta-voz da polícia disse à AFP que "o terrorista foi neutralizado", acrescentando que "foi um ataque terrorista contra civis, um ataque de carro". As fotografias captadas no local mostram um veículo capotado.

No entanto, a Reuters adianta que uma pessoa foi tratada por ferimentos causados por uma arma de fogo, pelo que ainda não se sabe ao certo os contornos deste incidente.

Israel atravessa uma escalada sem precedentes nas tensões com o Líbano desde o conflito de 2006. No entanto, não se sabe se este incidente estará relacionado, sendo que as autoridades israelitas estão a tratar este ataque como um atentado terrorista.

O exército israelita afirmou ter hoje atingido, antes do amanhecer, três “infraestruturas” do movimento palestiniano Hamas na zona de Rachidiye, em retaliação ao disparo na quinta-feira de 34 ‘rockets’ do Líbano para território israelita, que feriram uma pessoa e causaram danos materiais.

Segundo o exército israelita, tais disparos, não reivindicados, eram “palestinianos”, provavelmente do Hamas ou da Jihad Islâmica, outro grupo armado.

Os militares israelitas bombardearam infraestruturas do Hamas na Faixa de Gaza, onde o movimento islâmico está no poder, num contexto de escalada da violência israelo-palestiniana e de tensão em Jerusalém oriental, em plena época de festas religiosas judaicas, cristãs e muçulmanas.