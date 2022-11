Quando falamos das virtudes de Portugal é comum referirmo-nos à Via Verde como uma delas, como uma invenção portuguesa. Criada em 1991, há 30 anos que a Via Verde tem tentado inovar e facilitar a vida aos portugueses e é isso que pretende fazer agora, ao juntar-se à bp para dar aos seus clientes a possibilidade de, em cada abastecimento de combustível de 20 litros, poderem receber até 2 euros em Saldo Via Verde.

No fundo, de cada vez que os clientes Via Verde Mobilidade ou Mobilidade Leve abastecerem na bp, por cada 20 litros podem receber:

1 euro de Saldo Via Verde, se o abastecimento for de combustível simples;

2 euros de Saldo Via Verde, se o abastecimento for de combustível bp Ultimate com tecnologia ACTIVE.

Ou seja, se porventura um cliente abastecer 80 litros de combustível bp Ultimate com tecnologia ACTIVE, vai receber 8 euros em Saldo Via Verde, que podem ser acumulados com outros descontos que estejam disponíveis na bp, tais como o do cartão Poupa Mais ou mesmo o desconto direto bp.

Para beneficiar desta oferta, é necessário:

ter um cartão bp registado (bp premierplus ou Poupa Mais);

no 1.º abastecimento, dirigir-se a um balcão bp e associar o cartão bp com o seu QR Code Vantagem bp (disponível na App Via Verde).

Ao longo do mês pode ir acumulando os litros e, no final de cada mês, os referidos litros são apurados e o respetivo Saldo Via Verde é calculado, sendo atribuído na conta Via Verde no início do mês seguinte para que possa ser utilizado nas suas viagens, sendo que pode aceder a mais informações sobre o tema aqui.

Com esta campanha, a Via Verde pretende manter-se na vanguarda da inovação do que toca à mobilidade mas também reforçar o seu posicionamento enquanto parceiro dos portugueses em todas as ocasiões.