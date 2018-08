"Respeitando outras opiniões e a título rigorosamente individual, penso que a atitude mais digna em relação ao José Afonso é deixá-lo onde está", já que está onde quis estar e "para morada final, não me parece que a terra seja menos digna do que a pedra polida ou o mármore do Panteão", sublinhou Francisco Fanhais, amigo e companheiro de música de José Afonso desde finais da década de 1960.

Francisco Fanhais reagia assim à agência Lusa à proposta de trasladação dos restos mortais de José Afonso para o Panteão Nacional, tornada pública pela Sociedade Portuguesa de Autores (SPA) na terça-feira.

Para Francisco Fanhais - que gravou pela primeira vez com José Afonso o "Canto Velho Rumos Novos", LP editado em 1969 em que Fanhais, então padre, tocava bombo no tema "S. Macaio" - a pedra polida ou o mármore talvez sejam mais dignos que a terra "numa visão sumptuosa da vida, ou da morte".

"Mas não para uma figura como o Zeca cuja vida foi marcada pela simplicidade, pela fraternidade humana, pela poetização das coisas simples, como diz o seu irmão João Afonso", sublinhou o músico "que se orgulha muito" de ter gravado o tema "Grândola, Vila Morena" com José Afonso.

O tema que viria a tornar-se na senha do movimento dos capitães que fizeram a revolução de 25 de Abril de 1974 - e que foi cantado ao vivo, pela primeira vez, por José Afonso, na Galiza - viria a integrar o álbum "Cantigas do Maio", gravado em França em 1971 e que foi o segundo trabalho discográfico que Francisco Fanhais gravou com José Afonso, aqui também com José Mário Branco.

"O Zeca continua a convidar-nos à não-resignação e creio que o ouviremos melhor e que a sua mensagem é mais eficaz se soubermos que a sua voz continua a interpelar-nos do sítio onde está. Com terra, ervinhas e flores", concluiu Francisco Fanhais, sublinhando sempre que as suas declarações são "a título individual e enquanto amigo" e companheiro de caminho de José Afonso e não enquanto presidente da Associação José Afonso.

Na quarta-feira, a viúva de José Afonso mostrou-se surpreendida com a proposta da SPA de trasladação dos restos mortais do músico para o Panteão Nacional.