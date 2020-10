Segundo a estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística (INE) para a atividade turística hoje divulgada, em agosto, o setor do alojamento turístico (hotelaria, alojamento local com 10 ou mais camas e turismo no espaço rural/de habitação) deverá ter registado 1,9 milhões de hóspedes e 5,1 milhões de dormidas, o que corresponde a quedas de 43,2% e 47,2%, respetivamente.

Em julho, os hóspedes em alojamento turístico tinham caído 64% em termos homólogos e as dormidas 68,1%.