A iniciativa vai decorrer no domingo, 26, para as famílias, e no dia 28 para a comunidade educativa, com dezenas de atividades para todas as gerações, disse hoje a responsável pela organização do evento, Fátima Vilaça.

A maioria das atividades vai decorrer na margem esquerda do rio Mondego, no Parque Verde, havendo desde "jogos ampliados, dança, yoga, língua gestual, ‘bubble football'", a atividades com cães utilizados para terapia, cavalos ou ‘paddle' no rio Mondego, informou, referindo que vão estar também representadas várias instituições de Coimbra, dos museus às forças de segurança.

O ‘Coimbra a Brincar', vincou, "é para toda a gente, dos zero aos 100 anos", num momento para se "despertar a comunidade para a necessidade de brincar".