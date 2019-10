A homenagem começou pouco depois das 13:14 locais (11:14 em Lisboa), a mesma hora do dia em que Khashoggi entrou no consulado saudita, para tratar de alguns documentos necessários para o casamento com uma cidadã turca, de onde nunca sairia.

A celebração contou com a participação da relatora da ONU sobre execuções arbitrárias, Agnes Callamard, o político egípcio exilado Ayman Nour e o Prémio Nobel do Iémen, Tawakkol Karman, entre outros ativistas, assim como representantes das organizações não-governamentais Repórteres Sem Fronteiras, Human Rights Watch e Amnistia Internacional.

Várias perguntas permanecem sem resposta desde a morte de Khashoggi, há um ano, incluindo o paradeiro do seu corpo e a possível culpa do príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman.

Em junho, a relatora especial da ONU, Agnès Callamard, indicou ter “elementos de prova credíveis, justificando uma investigação adicional da responsabilidade individual de altos responsáveis sauditas, incluindo a do príncipe herdeiro”.

Recentemente, Mohammed bin Salman, afirmou por seu lado que assume “plena responsabilidade” pela morte do jornalista Jamal Khashoggi, crítico do regime, mas negou ter ordenado o homicídio.