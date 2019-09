Numa carta aberta publicada no diário alemão Bild, vários líderes do movimento pró-democracia de Hong Kong, entre eles o proeminente ativista Joshua Wong, pediram a Merkel que recorde “os terrores” do regime comunista da Alemanha Oriental.

“Você viveu em primeira mão os terrores de um governo ditatorial”, escreveu Wong, citado pela imprensa local.

Wong, um dos líderes do Demosisto, partido que defende a autodeterminação de Hong Kong, e outros ativistas encontram-se desde terça-feira em Taiwan, onde têm apelado à população que saia à rua em protesto contra a crescente pressão de Pequim, que considera a ilha uma província chinesa e já ameaçou usar a força caso esta declare independência.

“Os alemães estiveram corajosamente na vanguarda da luta contra o autoritarismo durante os anos 80″, acrescentaram os ativistas, na carta publicada hoje no jornal de maior circulação na Alemanha.

“Temos esperança que expresse a sua preocupação com a nossa situação catastrófica e que transmita as nossas exigências ao Governo chinês durante a sua estadia”, vincaram.

Também advertiram que a Alemanha deve refletir antes de fazer negócios com Pequim, já que a China “não cumpre a lei internacional e tem repetidamente quebrado as suas promessas”.