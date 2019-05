Anna Karina, 78 anos, tinha sido convidada para acompanhar, na próxima semana, a exibição de alguns dos filmes que integram a retrospetiva que o IndieLisboa e a Cinemateca Portuguesa lhe dedicam este ano.

"O cancelamento da presença da atriz dá-se por indicação médica, inesperadas razões de saúde que, à última da hora, a proíbem de viajar", justifica o festival.

A atriz tinha ainda agendada uma conversa com o público português a 08 de maio na Cinemateca.

Hanna Karin Barke Bayer, batizada Anna Karina em Paris por Coco Chanel, "revelar-se-ia uma das mais icónicas atrizes do cinema contemporâneo nos anos 60 franceses, dirigida por Jean-Luc Godard numa série de importantes filmes dessa década, em que foi sua companheira de trabalho e de vida", refere a Cinemateca.

A retrospetiva em Lisboa, com mais de 20 filmes, "propõe dar a ver a intensidade variada do seu trabalho: a totalidade dos seus filmes com Godard, os filmes com Valerio Zurlini, Jacques Rivette, Luchino Visconti, George Cukor, Volker Schlöndorff, Rainer Werner Fassbinder".

Serão ainda mostrados "Vivre ensemble", a primeira longa-metragem que Anna Karina escreveu, realizou e protagonizou, em 1973, e "Anna", de Pierre Koralnik a partir da música e canções de Serge Gainsbourg.

O 16.º IndieLisboa começou na quinta-feira e termina no dia 12.