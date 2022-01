Eunice Muñoz não se sentiu muito bem de manhã ao acordar e, devido à sua idade, a família achou mais indicado transportá-la para o hospital, acrescentou António Borges à agência Lusa.

O Observador noticiou hoje que a atriz foi internada devido a dificuldades respiratórias e que está na área covid-19.

António Borges disse à Lusa não ter qualquer informação de que a mãe tenha outra situação clínica, acrescentando que as dificuldades respiratórias são “normais” após um episódio de hipertensão, sobretudo na idade de sua mãe.

A atriz tinha retomado a digressão da peça com que se despede dos palcos ao fim de 80 anos de carreira, que interpreta com a neta Lídia Muñoz – “A margem do tempo” – no passado dia 15, no Cine-Teatro Garrett, na Póvoa de Varzim.

Portalegre, no dia 29, é a próxima cidade prevista para acolher a peça.