O anúncio foi feito pela própria luso-venezuelana através da sua conta no Twitter, onde diz sentir-se “honrada” por ser escolhida para presidente da TVES.

“O Presidente Nicolás Maduro honra-me com a nomeação para presidente do canal TVES, e vou continuar a construir esta janela de entretenimento para a família venezuelana nestes tempos em que tanto se necessita” escreveu.

Zita Marlene de Andrade de Sousa nasceu em Caracas em 1977, é atriz, modelo e apresentadora de televisão.

“Conte você (Presidente Nicolás Maduro) com o meu compromisso e lealdade ao serviço da Pátria Venezuela”, escreveu numa mensagem acompanhada por uma fotografia sua, a luso-venezuelana.

Em resposta ao anúncio, dezenas de usuários do Twitter felicitaram a luso-venezuelana e a decisão do Presidente Nicolás Maduro de colocar uma mulher à frente do canal.