De acordo com a tutela, os eventos não letivos com mais de 10 pessoas estão proibidos, devendo o atendimento público dos serviços ser feito mediante marcação prévia.

Na "preparação e planeamento antecipado" do próximo ano letivo (2020-2021), as universidades, institutos politécnicos e escolas superiores devem adaptar "as horas de contacto com estudantes, reconfigurando, dentro dos limites legais, as cargas letivas existentes".​​​​​​​

As recomendações às instituições de ensino superior, que gozam de estatuto de autonomia, estendem-se ao uso "por todos" de máscaras, à "aplicação regular" de gel infetante, à desinfeção de recintos e à adaptação de instalações e trajetos.

A orientação de 17 de abril, emitida pelo gabinete do ministro da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior, dava até ao dia de hoje para as instituições científicas e do ensino superior elaborarem "planos para levantamento progressivo das medidas de contenção", incluindo "a reativação faseada" de atividades letivas e não letivas presenciais.

Segundo o documento, as instituições devem "estar preparadas para a sua concretização faseada" a partir de segunda-feira.

O ensino à distância e o teletrabalho, que se faz desde meados de março, deve ser combinado, "sempre que possível", de forma gradual, com "atividades presenciais", tais como aulas práticas e laboratoriais, avaliação e estágios, assinala a orientação.​​​​​​​

Na terça-feira, o ministro da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior, Manuel Heitor, disse, no parlamento, que as universidades e os institutos politécnicos estavam preparados para fazer o levantamento progressivo das medidas de contenção.

No entanto, na audição, deputados do PSD e BE invocaram a incapacidade manifestada por dirigentes das instituições de ensino superior em retomarem progressivamente as aulas presenciais a partir de segunda-feira.