A campanha foi divulgada domingo e mostrava uma criança encostada a um Audi RS4 a comer uma banana. A frase “Deixem o vosso coração bater mais depressa – em todos os sentidos” acompanhava a imagem que promovia o modelo.

Nas redes sociais, as críticas não demoraram. Alguns consideraram a campanha "insegura", por colocar uma criança na frente de um carro e numa zona sem visibilidade para o condutor; outros escreveram que era "sexualmente provocadora", pela forma como a menina segura o fruto.

No Twitter, a marca pediu desculpas e assumiu que a imagem poderia ser considerada "insensível". "Garantimos que não será usada no futuro", escreveram.

Na publicação, a Audi garante que se preocupa com as crianças justificando a campanha com o facto de o modelo fazer parte de uma gama familiar.