Augusto Santos Silva falava à Lusa no final de uma reunião, no Ministério dos Negócios Estrangeiros, em Lisboa, com o grande imã da Mesquita de Al-Azhar, do Cairo, xeque Ahmed Mohamed el-Tayeb. Além de ser uma das autoridades religiosas sunitas, o xeque é presidente da Universidade Al-Azhar do Cairo, a maior e mais antiga universidade do mundo islâmico.

"Temos todo o interesse em estreitar a colaboração com a universidade", disse o ministro português, recordando que se trata do "principal centro intelectual, religioso e moral do Islão, pelo menos do Islão sunita".

"Em primeiro lugar, porque temos uma importante e muito bem integrada comunidade islâmica entre nós. Como disse ao imã, 'é nos dias de sol que se repara o telhado'. E o facto de essa comunidade islâmica que existe em Portugal ser totalmente imune a fenómenos de radicalização deve ser para nós um incentivo, para que façamos - da nossa parte - o que for necessário para que ela continue assim", referiu Santos Silva.