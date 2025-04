No meio da tempestade causada pela pressão do governo de Trump sobre Harvard, dois estudos sobre antissemitismo e arabofobia revelam preconceitos enraizados e um clima de medo no campus da universidade, principalmente entre os estudantes árabes e muçulmanos.

Dois grupos de trabalho criados para identificar discriminações contra judeus, israelitas, muçulmanos, árabes e palestinianos concluíram que há um clima de medo e exclusão no campus, bem como divisões profundas relacionadas com os currículos, protestos e o alcance das liberdades - académica e de expressão. Os resultados mostram que 56% dos estudantes muçulmanos e 26% dos judeus sentem-se inseguros na universidade, em comparação com 12% dos cristãos e 8% dos ateus ou agnósticos. Um total de 92% dos entrevistados muçulmanos e 61% dos judeus, incluindo funcionários e alunos, confessaram que temem repercussões académicas e profissionais por expressarem as suas opiniões pessoais ou políticas, em comparação com 59% de todos os entrevistados. Os autores dos estudos, conduzidos entre maio e agosto de 2024, pediram a Harvard que faça mudanças radicais, que alterariam profundamente o currículo académico, os processos disciplinares e as políticas de admissão da universidade. "Tanto separadamente quanto em conjunto, os relatórios dos grupos de trabalho oferecem relatos pessoais crus das nossas interações", escreveu o presidente da universidade, Alan Garber, numa carta aos alunos e funcionários de Harvard. Os membros da comunidade judaica, israelita e sionista disseram que o clima no campus não é acolhedor. "Em alguns casos, esconderam características da sua identidade para evitar confrontos", informou Garber. "Os muçulmanos, árabes, palestinianos e pró-palestina sentiram-se julgados e silenciados." "Harvard não pode e não vai tolerar a intolerância", afirmou Garber. A divulgação dos relatórios acontece num momento de repressão do governo de Trump às universidades que acusa de antissemitismo, entre elas Harvard, que teve subsídios federais congelados.