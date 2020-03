“Evidentemente estamos a ajudar e pediremos ajuda quando for necessário”, disse Santos Silva, considerando que “Portugal está neste momento do lado daqueles que podem apoiar”, mas “nunca perdendo de vista” que o país não sabe se está “numa fase inicial” da pandemia e deve ver sempre a questão “com toda as cautelas, prudência e humildade que a crise exige”.

Ao deputado João Almeida (CDS), que o questionou sobre se são suficientes os materiais e equipamentos adquiridos através da iniciativa da União Europeia (UE) de aprovisionamento comum, o ministro admitiu que “não chega” se houver uma multiplicação de casos, razão pela qual o Governo realizou encomendas a países terceiros e reforçou a capacidade nacional de produção.

“Precisamos de ventiladores, temos de precaver, testes e equipamentos de proteção individual (…) Já estão a ser produzidos, em protótipos, caso dos ventiladores, ou em massa, no caso de testes e material de proteção”, disse.

Santos Silva já tinha afirmado antes, em resposta a Isabel Oneto (PS), que “muitas empresas têxteis estão a converter a sua atividade para produzir máscaras e respiradores”, que o sistema científico, “por sua iniciativa, está a desenvolver testes” e que “um dos melhores centros de engenharia está prestes a concluir um protótipo de ventilador para produção em massa”.

À parte a capacidade de produção no país, Santos Silva assegurou, em resposta a Isabel Meireles (PSD), ter dado instruções a toda a rede diplomática “para prospeção e identificação” de possibilidades de abastecimento.

“Tem-se materializado sobretudo junto China”, disse, salientando “o empenhamento” com que Pequim está “a colaborar” com Portugal.