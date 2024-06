De acordo com as autoridades, o homem partiu sozinho para uma caminhada num desfiladeiro na região de Sougia, no domingo, e passadas algumas horas telefonou à mulher a informar que não se estava a sentir bem. "Foi imediatamente iniciada uma operação de busca e salvamento, sendo que uma unidade especial com drones avistou o (corpo) do homem no desfiladeiro Trypiti", disse um oficial à agência Reuters, sem identificar quem é o falecido.

Esta é a sexta morte em junho na Grécia, provocada por uma onda de calor extrema no país mediterrâneo, sendo que as temperaturas têm vindo a ultrapassar consistentemente os 40 graus.

Um turista americano de 55 anos foi encontrado sem vida na ilha grega de Mathraki, no Mar Jónico, na semana passada, tal como um turista holandês na ilha de Samos, no Egeu, no início do mês.

As outras vítimas até à data são o apresentador de televisão britânico Michael Mosley, cujo corpo foi encontrado em Symi, outra ilha do mar Egeu, a 9 de junho, após quatro dias de buscas com aviões, drones e barcos. Antes de desaparecer, Michael Mosley tinha ido dar um passeio sozinho.

As autoridades gregas não têm tido descanso com os desaparecimentos provocados pelo calor, encontrando-se neste momento à procura de outras três pessoas: duas mulheres francesas, de 73 e 64 anos, na ilha de Sikinos, e um polícia americano de 59 anos que passava férias na ilha de Amorgos.