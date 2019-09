“Há uma clara confiança em colocar os jovens no ensino superior”, afirmou António Fontainhas Fernandes, presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP), em reação aos resultados da segunda fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior hoje divulgados.

De acordo com dados do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES), entraram 9.274 estudantes nesta segunda fase em que havia 11.615 vagas a concurso.

António Fontainhas Fernandes sublinhou que os resultados hoje conhecidos confirmam uma tendência que já se tinha verificado na primeira fase: Houve um “crescimento de 1,4% de novos alunos em relação ao ano passado”.

No entanto, existem instituições que continuam a oferecer cursos em que ficam muitas vagas por preencher.

O reitor lembrou que “as instituições devem adequar as ofertas à procura dos estudantes” e que algumas instituições que apresentam baixa procura ainda poderão ser compensadas com a chegada de estudantes nacionais e internacionais.

Neste momento estão por preencher 4.583 vagas que poderão ser disponibilizadas para a terceira fase do concurso nacional de acesso ou reverter para concursos especiais e para mudança de curso.

“A colocação de estudantes nesta segunda fase confirma as estimativas de ingresso no ensino superior público, que apontam para cerca de 77 mil novos estudantes em 2019-2020 quando consideradas todas as vias de ingresso”, declara o MCTES em comunicado.

A Lusa tentou contactar o presidente do CCISP mas não obteve qualquer resposta até ao momento.