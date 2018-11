A política de habitação do Governo e de combate às elevadas taxas de inflação voltaram a merecer reparos por parte dos deputados pró-democracia Pereira Coutinho e Sulu Sou, bem como do parlamentar Zheng Anting na sessão da Assembleia Legislativa que serviu para responder às perguntas dos deputados sobre as Linhas de Ação Governativa (LAG) para 2019 que foram apresentadas na quinta-feira pelo chefe do executivo.

“Os apoios sociais [que constam das LAG] são positivos, mas distribuir dinheiro não resolve os problemas”, alertou Pereira Coutinho, criticando o facto de a população estar desprotegida ao nível dos direitos dos consumidores.

Já Sulu Sou defendeu que o problema da habitação não se resolve com o aumento anunciado do Plano de Comparticipação Pecuniária, que prevê o pagamento anual para residentes permanentes para as dez mil patacas (mil euros) e não permanentes para as seis mil patacas (660 euros).

O chefe do Governo, Chui Sai On, voltou a constatar que os preços das habitações em Macau são elevados e a sublinhar que os chamados ‘cheques pecuniários’ resultam do excedente orçamental arrecadado pelo Governo de Macau, pelo que qualquer aumento do valor depende de saldos positivos.