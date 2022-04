Além de Mizintsev, acusado do bombardeamento de um teatro cheio de civis na cidade de Mariupol, as medidas sancionatórias afetam o vice-primeiro-ministro russo, Dmitry Grigorenko, e o ministro do Desenvolvimento Económico, Maxim Reshetnikov, entre outros altos funcionários, informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros australiano.

A lista inclui ainda Galina Danilchenko, que foi nomeada pelos russos presidente da Câmara da cidade ucraniana de Melitopol imediatamente depois de ter sido ocupada pelas tropas de Moscovo, e o deputado ucraniano Oleg Voloshyn, que, segundo o Governo australiano, trabalha com a Rússia e contra o governo de Kiev.

A nova ronda de sanções surge depois de mais indícios de crimes de guerra, com as mortes de centenas de civis, atribuídas às forças russas, na cidade ucraniana de Bucha e noutras cidades ao redor de Kiev.

Até agora, desde o início da invasão russa da Ucrânia, a Austrália impôs, no total, sanções contra a Rússia e a sua aliada Bielorrússia abrangendo cerca de 600 indivíduos e entidades, incluindo o Presidente russo, Vladimir Putin.

Camberra também destinou mais de 180 milhões de dólares australianos (cerca de 124 milhões de euros) em ajuda à Ucrânia, a maior parte deles no envio de equipamento militar.

Esta semana, o Governo australiano anunciou a proibição da exportação para a Rússia de todos os bens de luxo, incluindo vinhos, lagostas, vestuário, calçado e peças para automóveis, entre outros, em resposta à invasão “ilegal” da Ucrânia.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que matou pelo menos 1.563 civis, incluindo 130 crianças, segundo os mais recentes dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real de vítimas civis ser muito maior.

A guerra já causou um número indeterminado de baixas militares e a fuga de mais de 11 milhões de pessoas, das quais 4,2 milhões para os países vizinhos.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.

ANP // SCA

Lusa/Fim