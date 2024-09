As pessoas ao longo da costa de New South Wales e Queensland receberam o aviso, enviado pouco depois das 11h30, onde se lia "aviso de tsunami", devido a um terramoto de magnitude 8,2 ao largo da costa ocidental da Nova Zelândia, conta o The Guardian.

As pessoas que viviam no interior e até Camberra — a 125 quilómetros da praia mais próxima — receberam a mensagem.

Momentos depois, seguiu-se uma segunda mensagem: "aviso de tsunami cancelado". E um aviso na aplicação do gabinete de meteorologia dizia aos utilizadores que a mensagem anterior tinha sido um teste.

Embora a agência tenha anunciado o teste através das redes sociais, os utilizadores da aplicação disseram que não foram notificados de que estava previsto um teste, pelo que o pânico foi real e partilhado nas redes sociais.

Um porta-voz da agência disse que as mensagens de teste foram emitidas como parte de uma transição para o novo software do sistema de alerta precoce de tsunami. "Não há ameaça de tsunami para a Austrália", garantiu.