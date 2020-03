“Consideramos que é essencial dar passos adicionais para garantir que não deixamos entrar ninguém, a não ser que sejam cidadãos ou residentes ou familiares diretos, nos dois casos”, anunciou Scott Morrison, em conferência de imprensa.

A medida soma-se a todas as outras restrições e recomendações que estão em vigor, notou.

O chefe do Governo australiano disse que o tráfego aéreo de estrangeiros não-residentes já se reduziu significativamente, devido à existência de outras medidas fronteiriças.

“Está atualmente num terço do que seria normal nesta altura do ano e já vimos algumas reduções adicionais nos últimos dias quando impusemos a necessidade de uma auto-quarentena de 14 dias”, indicou.

As autoridades australianas confirmaram que cerca de 80% dos 565 casos de Covid-19 já confirmados no país são de pessoas que viajaram para estrangeiro recentemente e de pessoas que estiveram em contacto com elas.