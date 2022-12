Depois do acidente, a irmã mais velha, de cinco anos, ajudou os irmãos a sobreviverem durante 55 horas nos destroços do acidente, com o calor a rondar os 30 graus em algumas horas.

Presa dentro dos destroços do carro após o acidente que matou os seus pais, numa remota estrada australiana, uma menina de cinco anos está a ser conhecida por um feito de "milagre absoluto" de sobrevivência, conta o The Guardian. O Land Rover em que a família seguia capotou e saiu da estrada, ficando mais escondido da vista de quem poderia passar. A criança mais velha conseguiu desfazer o cinto de segurança do seu irmão de um ano, libertando-o. Dentro do carro estava ainda outro menino de dois anos, que continuou preso. Os três esperaram 55 horas até serem resgatados, ao lado dos pais que perderam a vida no acidente. De acordo com os familiares, as crianças estavam muito desidratadas e ainda dentro da viatura capotada quando chegou socorro. De seguida, foram transportadas para o hospital infantil de Perth e estão estáveis. A menina de cinco anos é descrita como "uma criança brilhante e inteligente" e essencial no desfecho do acidente, por ter conseguido ajudar os irmãos. Ainda não são conhecidas as circunstâncias do acidente que matou os pais das crianças, Jake Day, de 28 anos, e Cindy Braddock, de 25.