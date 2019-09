Em maio, a imprensa alemã revelou um vídeo filmado com uma câmara escondida em Ibiza (Espanha) em 2017, em que Strache era visto propondo participações em mercados públicos a uma pessoa supostamente ligada a um oligarca russo. Em troca, pedia apoio financeiro.

Strache teve de renunciar e Kurz expulsou o FPO do governo. Alguns dias depois, o próprio Kurz foi destituído como chefe do Executivo por meio de uma moção de censura.

"Houve muito caos nos últimos meses, esperamos algo menos caótico", disse à AFP Clara Heisinger, eleitora que votou numa faculdade no centro de Viena.

Kurz tem agora várias hipóteses de coligação, nomeadamente com o FPO novamente ou com os Verdes, não tendo adiantado ainda que decisão irá tomar, prevendo-se que aí venham algumas semanas de negociações.

Depois de uma campanha em que as questões climáticas substituíram a questão migratória, que dominou as eleições legislativas de 2017, os Verdes voltam ao Parlamento com 13 ou 14% dos votos, segundo as projeções.