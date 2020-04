A Áustria registou hoje 59 novos infetados com covid-19 e contabiliza no total 3.743 casos da doença, dados que as autoridades destacam como positivos, embora apelem à manutenção das medidas de distanciamento social e higiene.

"As medidas implementadas e a extraordinária disciplina da população faz com que os dados de novos infetados baixem de forma contínua", destacaram, em comunicado, o chanceler, Sebastian Kurz, e o vice-chanceler, Werner Kogler, citados pela agência EFE. Dos 14.696 cidadãos austríacos que testaram positivo para o novo coronavírus, 10.501 já foram dados como curados. A Áustria, que regista 160 casos por 100 mil habitantes, conta ainda com 452 óbitos. Dos 3.743 infetados com covid-19, 22% estão hospitalizados. Sebastian Kurz e Werner Kogler apelam, no entanto, para que a população mantenha as medidas de distanciamento social e higiene impostas, para evitar novos contágios e para poderem ser levantadas o mais depressa possível as medidas de contenção. Todas as lojas com menos de 400 metros quadrados reabriram na terça-feira e espera-se que a partir de 02 de maio reabram os restantes comércios, à exceção das unidades hoteleiras e restauração. Desde hoje que volta a ser permitido o treino aos atletas de alto rendimento, estando prevista para 01 de maio a reabertura das instalações desportivas ao ar livre, como campos de ténis, pistas de atletismo ou campos de golfe. Continuar a ler O país da Europa Central mantém até 31 de agosto as medidas que proíbem a realização de grandes eventos culturais. O Governo, no entanto, planeia abrir em meados de maio os museus, bibliotecas e cinemas ao ar livre. A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 160 mil mortos e infetou mais de 2,3 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 518 mil doentes foram considerados curados. Em Portugal, morreram 714 pessoas das 20.206 registadas como infetadas. A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China. Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial. Face a uma diminuição de novos doentes em cuidados intensivos e de contágios, alguns países começaram a desenvolver planos de redução do confinamento e em alguns casos, como Dinamarca, Áustria ou Espanha, a aliviar algumas das medidas.