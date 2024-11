Francesco Columbu, presidente da Câmara de Ollolai, lançou um site, na última terça-feira, dirigido principalmente aos americanos descontentes, convidando-os a começar a planear a sua "fuga europeia no esplêndido paraíso da Sardenha", lê-se num artigo do The Guardian.

"Num dia, recebemos 30 mil pedidos e mais de 156 mil visitantes ao local", diz o autarca, que pretende combater o despovoamento de uma cidade que conta com 1150 habitantes.

O projeto, de acordo com Columbu, está também aberto a outras nacionalidades, embora as candidaturas dos EUA sejam aceleradas.

Esta não é a primeira vez que o presidente da Câmara de Ollolai tem uma iniciativa destas, tendo feito o mesmo em 2018. Desta feita, contudo, Columbu espera que este apelo para novos residentes atraia mais pessoas capazes de trabalhar remotamente. No âmbito do acordo, a câmara de Ollolai oferecerá três tipos de alojamento: casas gratuitas para determinadas categorias de nómadas digitais, propriedades de um euro que necessitem de remodelações e habitações até 100 mil euros.