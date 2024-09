Segundo fonte socialista, a eleição, que decorreu na sexta-feira, teve a participação de 70% (4.907) dos eleitores com capacidade eleitoral ativa, que, no total, são 7.010.

Das pessoas que votaram, 97% (4.760) escolheu dar o seu voto a Ricardo Leão, que encabeçava a única lista para suceder a Duarte Cordeiro. Houve 147 votos brancos ou nulos.

As eleições para as federações do PS decorreram entre sexta-feira e hoje, mas apenas em quatro das 19 há disputa já que a grande maioria será candidatura única, sendo certo que em nove das estruturas ficará o mesmo presidente.

Segundo fonte oficial do PS, nesta corrida eleitoral federativa em território continental (Madeira e Açores têm um calendário próprio) têm capacidade eleitoral e podem votar cerca de 56 mil militantes do PS.

Nas primeiras eleições para estas estruturas da era de Pedro Nuno Santos como secretário-geral do PS haverá apenas quatro disputas com candidaturas rivais que serão em Braga, Aveiro, Leiria e Baixo Alentejo, enquanto nas restantes federações apenas se apresenta um candidato único.

O calendário para as eleições internas do PS foi aprovado em maio pela Comissão Nacional e há também eleições nas estruturas federativas das Mulheres Socialistas - Igualdade e Direitos, das comissões políticas das estruturas federativas das Mulheres Socialistas - Igualdade e Direitos e dos delegados aos congressos das federações.

Os congressos das federações do PS serão em 12 e 13 de outubro.