Mas no fórum sobre o Turismo, organizado pelas agências Lusa (portuguesa) e Efe (espanhola), o responsável da capital espanhola também manifestou a sua esperança na recuperação do turismo internacional a partir de 2021, com a implementação de medidas de segurança para que os visitantes “tenham consciência de que não correm o perigo” de serem contagiados com a covid-19.

Martinez Almeida avançou que o seu primeiro objetivo é recuperar o turismo nacional espanhol na cidade, que antes da crise provocada pela pandemia recebia mais de 10 milhões de visitantes por ano vindos de todo o mundo.

O autarca disse que os meses de julho e agosto, em Madrid, são “os que menos turismo têm anualmente”, pelo que considerou os meses de setembro e outubro como os de “regresso efetivo” dos turistas de outras regiões do país, e que em 2021 acontecerá o mesmo para os turistas internacionais.

O fórum de debate sobre o turismo reuniu de forma telemática, durante dois dias, responsáveis europeus e também ministros e dirigentes regionais, assim como profissionais e organizações de consumidores dos dois países.