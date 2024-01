O autarca cumpre o terceiro e último mandato à frente da Câmara de Valpaços, no distrito de Vila Real, cargo para o qual foi eleito em 2013 pelo PSD.

Amílcar Almeira assumiu a vice-presidência daquele município entre 2009 e 2013, foi vereador entre 2006 e 2009 e foi também presidente da Comissão Política do PSD de Valpaços entre 2006 e 2008, 2011 e 2015 e entre 2020 e 2022. O candidato é licenciado em direito.

Nas últimas legislativas, a lista do PSD pelo distrito foi encabeçada por Artur Soveral de Andrade.

No distrito de Vila Real, o PSD obteve 42.135 votos (40,01%) nas legislativas de 2022, eleições que foram ganhas, no distrito, pelo PS com 43.489 votos (41,29%), ficando o PSD em segundo lugar e, em terceiro lugar, o Chega 7.573 votos (7,19%).

O PS elegeu três deputados e o PSD dois.

Portugal vai ter eleições legislativas antecipadas em 10 de março de 2024, marcadas pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na sequência da demissão do primeiro-ministro, António Costa, em 07 de novembro, alvo de uma investigação do Ministério Público no Supremo Tribunal de Justiça.

A campanha eleitoral para as legislativas vai decorrer entre 25 de fevereiro e 08 de março.