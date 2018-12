“Consideramos que é urgente o INEM [Instituto Nacional de Emergência Médica] e o Ministério da Saúde dotarem o SUB de Alcácer do Sal de uma viatura SIV, porque as distâncias são muito longas com pontos que distam cerca de 90 quilómetros da sede da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano (USLA), em Santiago do Cacém”, disse o autarca (CDU), em declarações à agência Lusa.

Numa carta dirigida ao presidente do conselho diretivo do INEM, Luís Meira, o autarca defendeu a necessidade urgente de uma SIV em Alcácer do Sal para fazer face à “escassez de meios” e “distâncias enormes” que as viaturas de socorro têm de percorrer “devido à grande extensão territorial do concelho”.

No documento, Vítor Proença diz que a ausência de uma ambulância de SIV, "reclamada nos últimos seis anos”, coloca uma “pressão permanente sobre as viaturas das associações de bombeiros” do concelho.

“Estamos a falar da diferença entre a vida e a morte e não basta a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), que é para outras funções e não para responder ao suporte imediato de vida. Entendemos que o Ministério da Saúde tem de concretizar urgentemente, através do INEM, a colocação de uma viatura nova afeta ao SUB de Alcácer do Sal", sublinhou.