No mesmo sentido, o presidente da Câmara Municipal de Mafra, Helder Silva (PSD), referiu que no concelho “houve um aumento considerável da procura, mas os operadores têm feito o possível e impossível para responder a essa procura”.

“No período da manhã têm sido injetados mais autocarros porque a procura duplicou. Também temos tido mais carros dentro da cidade, devido ao aumento de pessoas que vêm de Torres Vedras para apanhar aqui o autocarro”, contou.

Já o presidente do Seixal, Joaquim Santos (CDU), lamentou o preço praticado pela empresa Fertagus, que faz a ligação ferroviária entre Lisboa e a península de Setúbal e é detentora de parques de estacionamento junto a terminais de transporte.

“Temos parques com dimensão, mas que não são utilizados devido ao elevado preço praticado. Aquilo que pretendemos é que esse parque de estacionamento passe para a gestão do município, como aconteceu no Montijo”, defendeu.

Já a presidente da Câmara Municipal da Amadora, Carla Tavares (PS), enalteceu a implementação da redução tarifária, mas ressalvou a necessidade de o município encontrar soluções de estacionamento.

“A redução do preço dos passes é o início de um processo que está longe de estar concluído. No caso da Amadora é um desafio muito grande, pois estamos a falar de um território muito pequeno, mas densamente povoado”, sublinhou.

Na sessão de encerramento, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa e da AML, Fernando Medina (PS), reiterou que o objetivo passa por “inverter o atual paradigma” e reduzir o número de utilizadores do transporte individual.

“Temos um modelo de mobilidade insustentável e em contraciclo ao que acontece noutros países mais desenvolvidos. O caminho deve ser reduzir a dependência do transporte individual”, defendeu o autarca.

Segundo dados apresentados neste congresso, a utilização de transportes públicos na AML era em 1991 de 51%, enquanto em 2017 esse número era de apenas 16%.

O Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos (PART), destinado a todo o continente português, introduziu na AML e na Área Metropolitana do Porto um novo passe único, que entrou em vigor em abril, permitindo combinar viagens num único título que custa 30 euros se for de âmbito municipal e 40 no caso de abrangência metropolitana.

A Área Metropolitana de Lisboa recebe 74,8 milhões de euros, comparticipando o programa com 25 milhões, enquanto a Área Metropolitana do Porto recebe 15,4 milhões e comparticipa com mais de 377 mil euros.

Também as comunidades intermunicipais definiram alterações nos tarifários dos transportes públicos, que começaram, em alguns casos, a ser aplicadas em abril.