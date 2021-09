Mário Moutinho falava aos apoiantes na sede de campanha após a divulgação das primeiras projeções das televisões, às 21:00, que apontam para a eleição de um vereador, no caso o número um da lista, Sérgio Aires.

“Respondendo às primeiras projeções, (...) são boas notícias, significa que estamos com a possibilidade de eleger pela primeira vez no Porto um elemento para o executivo”, declarou, recebendo palmas da parte do auditório.

Antes, já a sala tinha recebido a divulgação das projeções com palmas e abraços e gritos, com os apoiantes e membros do partido instalados na sede do BE no Porto, na Galeria Geraldes da Silva.

Este seria o resultado do que classificou como uma “campanha intensa, viva”, onde a candidatura falou “com as pessoas e percorreu todas as ruas”, recebeu “contributos de toda a população” e onde os membros da lista acabam “um pouco cansados mas felizes pelo trabalho feito”.

Moutinho avisou que estes são “resultados ainda muito iniciais”, mas que “tudo indica” que o partido voltará a estar “bem representado” na Assembleia Municipal, onde em 2017 elegeram três deputados.

“Significa que fizemos um bom trabalho e estamos otimistas”, declarou o também cabeça de lista da candidatura à Junta de Freguesia do Centro Histórico.

Uma nota negativa foi para a abstenção, que o BE “volta a lamentar ter sido tão elevada”, em particular “em algumas zonas da cidade do Porto, nomeadamente na zona alta”.

À presidência da Câmara do Porto concorrem Rui Moreira (movimento independente "Rui Moreira: Aqui há Porto" - apoiado por IL, CDS, Nós, Cidadãos!, MAIS), Tiago Barbosa Ribeiro (PS), Vladimiro Feliz (PSD), Ilda Figueiredo (CDU), Sérgio Aires (BE), Bebiana Cunha (PAN), António Fonseca (Chega), Diogo Araújo Dantas (PPM), André Eira (Volt Portugal), Bruno Rebelo (Ergue-te) e Diamantino Raposinho (Livre).

As projeções das televisões divulgadas às 21:00 dão a eleição de Rui Moreira para um terceiro e último mandato à frente da autarquia.