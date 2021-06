“Ao longo dos anos, Lisboa tem sido descaracterizada. Não há visão, não há rasgo, não há empatia e não há compromisso. Medina, o PS falha. O Bloco de Esquerda falha. Faz falta o PAN”, afirmou a candidata Manuela Gonzaga, na apresentação da sua candidatura à Câmara Municipal da capital, que decorreu na Alameda Universitária, com a presença da porta-voz do partido, Inês de Sousa Real, que é também mandatária.

Filiada no PAN desde 2012, a cabeça de lista do partido à Câmara de Lisboa traçou como objetivo para as próximas eleições autárquicas conseguir que o partido integre, pela primeira vez, o executivo municipal.

“O PAN precisa de alcançar lugares que nos permitam transformar Lisboa numa capital assumidamente ancorada na ecologia, onde as pessoas, os animais e a natureza sejam reconhecidos pela sua dignidade intrínseca e onde a política se faça de forma transversal e interligada nas diferentes áreas”, declarou a escritora e historiadora Manuela Gonzaga, de 70 anos, defendendo uma cidade “de todos e para todos”.

Para a candidata do PAN, a solução para os problemas da cidade de Lisboa está na gestão da própria Câmara, "uma gestão na qual Fernando Medina [PS], e os anteriores executivos, têm ficado muito aquém”, nomeadamente pela falta de planeamento urbanístico, pela pressão turística desenfreada e pelo excesso de tráfego automóvel, aéreo e marítimo.

“Lisboa clama por uma mudança e o PAN está cá para a implementar”, reforçou Manuela Gonzaga.

Em defesa das causas humana, ambiental e animal, a candidatura do PAN à Câmara de Lisboa apresenta como principais temas do programa eleitoral o combate à pobreza, a inclusão e igualdade, a habitação condigna e acessível, a segurança no espaço público, a educação, a saúde, os transportes públicos, o bem-estar dos animais e a proteção do arvoredo.

“Acima de tudo, queremos uma cidade preparada para lidar com as alterações e com a crise climática que já nos afeta também. Como? Diminuindo a nossa pegada ecológica e carbónica”, apontou Manuela Gonzaga, referindo que o automóvel tem de deixar de ser “o rei de uma coutada perigosa”.

“Lisboa dos carros e dos acidentes deve transitar para os mesmos limites de velocidade impostos em grande parte das cidades europeias: 30 quilómetros por hora. Está a ser feito, é verdade, mas com pouca audácia e planeamento”, indicou.

Outras das propostas do PAN são garantir uma alimentação escolar saudável e que haja sempre uma opção vegetariana, que a rede de transportes públicos seja inclusiva e funcione sem colapsos e sem bloqueios, para “uma cidade onde os autarcas se juntem aos demais e façam uso dos transportes públicos, da bicicleta, dos percursos pedonais”, e que o parque florestal de Monsanto e os demais espaços verdes, como a Tapada da Ajuda, “sejam verdadeiramente protegidos e representem um verdadeiro santuário para a biodiversidade que acolhem”.

“Neste sonho de uma Lisboa igualitária, paritária, diversa, numa Lisboa que resiste, deixo o apelo claro: confiem na nossa candidatura”, concluiu.

Manuela Gonzaga (PAN) quer combater pobreza e investir na habitação

A candidata do PAN à presidência da Câmara de Lisboa, Manuela Gonzaga, pretende combater a pobreza, inclusive a “situação de catástrofe” provocada pela pandemia, apoiar a cultura e investir na habitação, nos transportes e na proteção animal e ambiental.

“Acabei por aceitar este desafio, porque acho que, quando combatemos pelas causas, temos também de dar o corpo às balas”, afirma Manuela Gonzaga, em declarações à agência Lusa.

Encarando a candidatura como “uma obrigação cívica”, a escritora, historiadora e ex-jornalista entra na corrida às eleições autárquicas, que por lei têm de ser agendadas para entre setembro e outubro, para “conseguir pelo menos uma vereação” e começar a implantar a marca do PAN na capital, apontando como principal adversário a abstenção.

A cabeça de lista destaca o consenso partidário na defesa do ambiente e dos animais, mas rejeita a ideia de recuperação económica para voltar ao pré-pandemia de covid-19, porque, apesar de essa “situação de catástrofe” ter provocado “muita pobreza” em Lisboa, a resposta deve passar por “uma grande reformulação” da forma como se vive a cidade, com uma economia circular e mais inclusiva.

Se o PAN conseguir um lugar no executivo, “Lisboa terá de ser a capital europeia da cultura todos os anos”, indica.

A escritora quer ainda garantir o direito à habitação e a segurança e inclusão de todos os cidadãos na capital, independentemente da orientação sexual, da origem, da identidade de género, da idade e da religião.

Na política animal e ambiental, Manuela Gonzaga reitera as propostas já apresentadas em Lisboa, mas que “não tiveram acolhimento no executivo”, nomeadamente um hospital veterinário municipal e um regulamento para animais de companhia e outros, a defesa do arvoredo, a descarbonização da mobilidade e “mais e melhores transportes públicos”.

“A quantidade de doenças que estão a existir graças à forma como não tratamos do ambiente onde vivemos devia fazer-nos parar um bocadinho e pensar um bocadinho mais”, declarou, apelando à proteção dos valores naturais de Lisboa, com “duas grandes joias”: o rio Tejo e a floresta de Monsanto.

Manuela Gonzaga nasceu em 1951, no Porto, onde viveu até aos 12 anos, quando foi para Moçambique e, depois, para Angola, regressando de África para Lisboa aos 23 anos, com dois filhos. Na capital portuguesa nasceram mais dois filhos. Atualmente, a escritora vive entre Lisboa e o Alentejo.

A escritora, de 70 anos, é também historiadora, com o grau de mestre em História da Expansão Portuguesa e doutoranda em História Contemporânea na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, e foi jornalista durante cerca de 30 anos.

Filiada no PAN desde 2012, foi candidata do partido a vice-presidente da Câmara de Lisboa nas eleições de 2013, mas sem conseguir um resultado expressivo. Posteriormente, anunciou a sua candidatura à Presidência da República nas eleições de 2016, com o apoio do PAN, porém acabou por desistir antes do escrutínio.

Para a escritora, “os tempos livres são sempre vividos em liberdade”, com o privilégio de fazer o que mais gosta: escrever e investigar. “Andar a pé é o exercício predileto” e os seus locais de eleição na capital são os jardins do Príncipe Real e de São Pedro de Alcântara, o Campus da Cidade Universitária, a Biblioteca Nacional e a Torre do Tombo, espaços onde se sente “muito em casa”.

Além de Manuela Gonzaga, para a corrida à presidência da autarquia lisboeta, atualmente liderada por Fernando Medina (PS), foram até agora anunciadas as candidaturas de Carlos Moedas (coligação PSD/CDS-PP/PPM/MPT/Aliança), João Ferreira (CDU), Bruno Horta Soares (IL), Nuno Graciano (Chega), Beatriz Gomes Dias (BE) e Tiago Matos Gomes (Volt).

A Câmara de Lisboa é atualmente composta por oito eleitos pelo PS (incluindo dos Cidadãos por Lisboa e do Lisboa é muita gente), um do BE (que tem um acordo de governação do concelho com os socialistas), quatro do CDS-PP, dois do PSD e dois da CDU.