O secretário-geral do PS, António Costa, tem como único ponto na agenda de sexta-feira uma iniciativa com o candidato socialista à Câmara Municipal de Viana do Castelo, Luís Nobre, prevista para as 21:00.

Já Rui Rio, presidente do PSD, começa o dia pelas 11:00 em Setúbal e já à tarde segue para Sintra, onde estará pelas 15:00 - em ambas as ocasiões para contactos com a população e comércio local.

O dia termina já em Leiria onde, pelas 17:30, o líder social-democrata volta a ter um contacto com a população “seguido de breves intervenções no final da arruada”, informa a agenda oficial.

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, inicia o quarto dia de campanha pelas 12:00, para participar numa “iniciativa junto ao rio Tejo, em Abrantes”, Santarém, e segue para uma visita aos baldios no concelho de Miranda do Corvo (distrito de Coimbra).

À noite, pelas 21:00, Catarina Martins estará num comício com os candidatos autárquicos do partido, em Aveiro.

Já o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, ruma ao norte do país: de manhã, pelas 11:00, terá um “desfile, seguido de sessão pública na Praça de República” em Viana do Castelo.

Depois do almoço, pelas 15:00, Jerónimo estará em Braga, numa visita aos transportes urbanos e às suas oficinas, seguindo viagem para o Porto com um comício previsto para as 17:30.

O dia do líder comunista não termina sem antes participar em mais dois comícios: um em Gondomar, pelas 19:00 e outro em Guimarães, às 21:30.

A campanha do presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos continua, desta feita com mais três arruadas. No distrito de Santarém, o líder centrista inicia o dia pelas 10 com a primeira arruada na Chamusca e tem a segunda marcada para Torres Novas, às 12.

O dia termina em Évora, com terceira e última arruada, em Montemor-o-Novo, pelas 19:15.

Inês Sousa Real, porta-voz do PAN, andará à tarde por Oeiras, em Lisboa, onde tem marcadas visitas ao Centro de Saúde do concelho, pelas 15, sob o tema da saúde materna e ainda ao Centro Nuno Belmar da Costa - Associação Paralisia Cerebral de Lisboa, cerca de uma hora depois, para abordar "respostas sociais, acessibilidade e inclusão".

O presidente do Chega e deputado único, André Ventura, terá um dia recheado de comícios, que começam pelas 12:30 em Lamego, e em Tondela, pelas 17:00, ambos no distrito de Viseu.

Já à noite, Ventura 'fecha' o dia com um jantar-comício nas Caves de Coimbra.

Agenda cheia tem também o líder liberal, João Cotrim de Figueiredo, que depois de estar de manhã no plenário na Assembleia da República, pelas 15 começa a campanha em Santarém, com uma arruada com a participação do candidato à Câmara Municipal, Marcos Gomes.

O dia continua em Torres Novas, ao fim da tarde, com nova arruada “e colagem de autocolantes em buracos existentes na rua”, onde o presidente da Iniciativa Liberal estará acompanhado da candidata ao município, Cristina Rodrigues.

Já em Leiria, Cotrim de Figueiredo tem um “encontro na estação de comboios para alertar para importância da linha do oeste como fator de desenvolvimento”, terminando o dia com um jantar de campanha pelas 21.

O período de campanha oficial para as eleições autárquicas de 26 de setembro começou na terça-feira e prolonga-se até dia 24, antevéspera do dia eleitoral, segundo o calendário divulgado pela Comissão Nacional de Eleições (CNE).