O secretário-geral do PS tem três ações de campanha marcadas em três zonas diferentes do país: no mesmo dia, António Costa vai estar em Lisboa, para uma viagem de comboio em que vai passar também por Oeiras e Cascais, e segue ao final da tarde para um comício em Castelo Branco.

Depois de Lisboa e Centro, Costa volta a rumar a Sul, concretamente para Portalegre, onde termina o dia com um comício com o candidato à Câmara Municipal, Luís Testa.

Já o presidente do PSD, Rui Rio, regressa a Lisboa depois de três dias no Norte, para um almoço no Parque Mayer em que participa também o líder do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, e segue depois para Vila Franca de Xira, onde vai estar junto da população, como tem feito noutros concelhos.

A pouco mais de 40 quilómetros, em Caneças, outros dois nomes sonantes do PSD - o eurodeputado Paulo Rangel e o ex-candidato à liderança do partido Miguel Pinto Luz - juntam-se para o jantar/comício da coligação "Odivelas: A Mudança é Agora!".

A coordenadora do BE, Catarina Martins, vai ficar pela Margem Sul e começa o dia com uma viagem de metro a partir de Cacilhas.

Já no Seixal, participa numa iniciativa sobre mobilidade, seguida de uma arruada em Setúbal e, de volta a Almada, um comício pelas 21:00.

Por aquelas bandas vai estar também o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, que depois de um encontro com a população em Oeiras segue para o Barreiro, onde visita a Quinta Braamcamp e a Escola Secundária de Santo André. À noite, regressa à margem Norte para um comício em Loures.

O presidente do CDS-PP começa o dia com uma arruada na Amadora, seguida do almoço da candidatura de Carlos Moedas em Lisboa. Da parte da tarde, ruma ao distrito de Aveiro para duas arruadas nos concelhos de Vagos e Sever do Vouga e, já à noite, um comício da freguesia de Talhadas.

Quem também vai ficar por Lisboa é a porta-voz do PAN, com uma visita à Associação Crescer, com família refugiada, seguida de um percurso pedonal na Amadora, uma visita aos bombeiros voluntários de Odivelas e uma passagem pela “Concentr[Ação] no Campo Pequeno: fim da tortura e mais cultura!”. Por último, a líder do PAN participa num jantar em Caneças, que vai decorrer no mesmo restaurante onde Rangel e Pinto Luz vão estar.

André Ventura é o único que não passa por Lisboa ou Setúbal. O presidente do Chega, que esteve no Algarve na terça-feira, sobe hoje para o Alentejo e dedica o dia a Beja, onde vai realizar um comício e, depois, no concelho de Serpa, uma arruada, terminando o dia com um jantar/comício em Moura.

Por fim, e com a agenda mais preenchida entre os líderes dos principais partidos, o presidente da Iniciativa Liberal começa o dia às 09:00 com uma visita a duas empresas em Pombal e um arruada na Batalha logo a seguir.

Depois de um almoço em Alcobaça, onde também vai visitar um externato, João Cotrim de Figueiredo vai participar numa arruada em Lisboa, que será o aquecimento para uma corrida contra o candidato Bruno Horta Soares, mas em que a verdadeira competição é entre uma trotineta e a Carris, seguido de um jantar em Oeiras.

O período de campanha oficial para as eleições autárquicas de 26 de setembro prolonga-se até dia 24, antevéspera do dia eleitoral, segundo o calendário divulgado pela Comissão Nacional de Eleições (CNE).