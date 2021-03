O nome do candidato, de 33 anos, foi aprovado no sábado na reunião da Comissão Política Concelhia de Amarante do PS com 29 votos a favor e quatro em branco, informou o partido, acrescentando que, no final da reunião, Hugo Carvalho se mostrou “honrado com o voto de confiança dos militantes do PS de Amarante”.

“O PS apresentar-se-á nas próximas eleições autárquicas com um projeto mobilizador, ambicioso e credível, aberto aos amarantinos e construído em proximidade com todos aqueles que queiram contribuir para o desenvolvimento do nosso concelho”, disse o socialista, citado na nota de imprensa.

Hugo Carvalho, natural de Amarante, é engenheiro civil de formação e deputado à Assembleia da República desde julho de 2017.

É também presidente da Comissão Política Concelhia de Amarante do Partido Socialista desde 2018, tendo sido reeleito para um segundo mandato em 2020.

As eleições autárquicas têm de ser marcadas pelo Governo para o período entre 22 de setembro e 14 de outubro.

Em Portugal há 308 municípios (278 no continente, 19 nos Açores e 11 na Madeira), e 3.092 juntas de freguesia (2.882 no continente, 156 nos Açores e 54 na Madeira).