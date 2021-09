“Privaram-nos durante anos de maternidade e agora que a ida às urnas se aproxima prometem a maternidade quando a região enfrenta uma crise demográfica”, criticou Tiago Meireles Ribeiro, em declarações à agência Lusa, no terceiro dia de campanha para as eleições autárquicas de dia 26.

A Iniciativa Liberal lançou acusações ao PS de “distribuir bolachinhas quando lhe apetece” e comparou o anúncio da maternidade com o das obras do Metro do Mondego, que voltaram a ser também reafirmadas pelo secretário-geral do PS e primeiro-ministro.

Na quarta-feira, António Costa anunciou a criação de uma nova maternidade em Coimbra, recordou o novo sistema de mobilidade do Metro Mondego e mais e maiores investimentos para a universidade e o politécnico local.

O líder dos socialistas reiterou o apelo ao trabalho “de mãos dadas”, entre Estado e autarquias, para conseguir cumprir a “enorme responsabilidade” que o país tem pela frente nos próximos anos.

Entre as suas propostas, a Iniciativa Liberal defendeu a criação de uma estação intermodal de transportes para “haver uma acessibilidade mais rápida na cidade e no concelho”, que promova uma “utilização mais eficiente dos transportes locais” e para “ligar a cidade e o concelho ao país e ao mundo”.

Para Tiago Meireles Ribeiro, em Coimbra “a mobilidade parou no século XX”, preconizando a passagem da alta velocidade na cidade.

Nestas eleições autárquicas, concorrem o atual presidente da Câmara de Coimbra, Manuel Machado (PS), José Manuel Silva (coligação PSD/CDS-PP/Nós, Cidadãos!/PPM/Volt/RIR/Aliança), Francisco Queirós, (CDU), Gouveia Monteiro (Cidadãos por Coimbra), Miguel Ângelo Marques (Chega), Filipe Reis (PAN), Tiago Meireles Ribeiro (Iniciativa Liberal) e Inês Tafula (PDR/MPT).

Nas anteriores eleições, o PS conquistou cinco mandatos na Câmara de Coimbra, a coligação PSD/CDS-PP/MPT/PPM conseguiu três, o movimento Somos Coimbra alcançou dois e a CDU um.