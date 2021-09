Paula Inês Alves de Sousa Real foi o nome chamado às 11:26 na secção de voto n.º 50 da Escola Básica do 2.º e 3.º ciclos de Telheiras, na freguesia do Lumiar, em Lisboa.

A líder do partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) disse esperar que este ano se consiga combater a abstenção “de forma mais considerável”, apelando para que as pessoas votem ao longo do dia, tendo em conta a “importância do poder local e as decisões que isso implica” na vida dos portugueses.

"Independentemente do partido político, saiam à rua e votem porque foi uma conquista muito importante para a nossa democracia e é um dever de todas e de todos combatermos a abstenção", acrescentou Inês de Sousa Real, sublinhando que "há condições para votar em segurança", mesmo tendo em conta a pandemia de covid-19, "que tem condicionado os atos eleitorais, como as eleições presidenciais".

"Independentemente do partido político, saiam à rua e votem porque foi uma conquista muito importante para a nossa democracia e é um dever de todas e de todos combatermos a abstenção", acrescentou Inês de Sousa Real, sublinhando que "há condições para votar em segurança", mesmo tendo em conta a pandemia de covid-19, "que tem condicionado os atos eleitorais, como as eleições presidenciais".

Estas são as primeiras eleições de Inês de Sousa Real como líder do partido, depois de ter substituído André Silva como porta-voz do PAN, em junho deste ano.

As mesas de voto das eleições autárquicas abriram hoje às 08:00 no continente e na Madeira para a escolha dos dirigentes dos municípios e das freguesias para os próximos quatro anos.

Nos Açores, as urnas abrem e fecham 60 minutos depois das mesas do continente e da Madeira, devido à diferença horária de menos uma hora.

Mais de 9,3 milhões de eleitores (9.323.688 cidadãos inscritos) podem votar nestas eleições autárquicas, segundo os dados do recenseamento disponibilizados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (MAI).