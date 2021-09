“Os resultados não foram aqueles para os quais trabalhámos. Aceito com naturalidade, sabemos que temos uma candidatura com poucos recursos e não conseguimos chegar a toda a gente, mas não deixa de ser uma derrota. Perdemos um lugar na Assembleia Municipal de Leiria e perdemos votos”, admitiu à Lusa Pedro Machado.

Sem se desculpar, o candidato apontou que as “novas forças políticas” acabaram por “dispersar um pouco a votação, o que também pode ter interferido”.

“Se compararmos com 2017, o que perdemos foi para os partidos que entraram de novo. Por outro lado, percebemos que houve certas dinâmicas que não nos foram favoráveis”, acrescentou, admitindo que ainda estão a “aprender”.

A viver em Fátima, Pedro Machado confessou que a sua candidatura a Leiria, cidade à qual tem “uma grande afinidade”, foi “um desafio” que o obrigou a “trabalhar muito, a falar com as pessoas, a conhecer mais a realidade em matérias que são fundamentais para o partido, para a região e para o país”.

O candidato entendeu ainda que foi “uma excelente aprendizagem” a participar neste “movimento cívico e democrático”.

Pedro Machado avisou que, apesar de não estar representado na Assembleia Municipal de Leiria, o PAN “vai continuar a ser uma voz ativa” no concelho.

“Vamos continuar a trazer propostas para contribuir de forma positiva para a melhoria do concelho, sobretudo sobre questões ambientais. Vamos estar atentos e fazer valer a nossa voz. Enquanto cidadãos, temos o direito a participar, mesmo sem representante”, rematou.

O PS venceu as eleições autárquicas de domingo em Leiria com maioria absoluta e reconduziu Gonçalo Lopes na presidência da Câmara, depois de apurados os resultados nas 18 freguesias, segundo dados do Ministério da Administração Interna.

O PS conquistou a capital de distrito com 52,47% dos votos, o que corresponde a oito mandatos, enquanto o PSD foi o segundo mais votado, com 22,38% e alcançou três mandatos.

O Chega, sem qualquer elemento eleito, foi o terceiro partido mais votado, com 5,67%.

O PAN obteve 1,83% dos votos.

Concorreram à Câmara de Leiria nestas eleições autárquicas o presidente da Câmara, Gonçalo Lopes (PS), Álvaro Madureira (PSD), Luís Paulo Fernandes (Chega), Marcos Ramos (Iniciativa Liberal), Luís Miguel Silva (BE), Fábio Seguro Joaquim (CDS-PP/MPT), Sérgio Silva (CDU), Filipe Honório (Livre) e Pedro Machado (PAN).