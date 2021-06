Segundo a fonte da 'task-force', a marcação da vacina por pessoas com mais de 35 anos poderia ser a partir de hoje, através da página disponibilizada pelo Ministério da Saúde.

No entanto, não só a aplicação apenas se refere a pessoas com mais de 40 anos — "Tem 40 ou mais anos e ainda não foi vacinado(a)?" — como, se tiver entre os 35 e os 40 anos e colocar a sua data de nascimento, será impedido de avançar.

A abertura do autogendamento da vacina contra a covid-19 para maiores de 35 estava prevista para abrir menos de uma semana depois de, em 15 de junho, o serviço ter sido disponibilizado à população com mais de 40 anos. No entanto, também essa data abriu com atraso: era suposto ter sido a 7 de junho.

O portal destinado ao autoagendamento entrou em funcionamento em 23 de abril, contemplando agora as pessoas acima dos 35 anos, depois de ter sido aberto para maiores de 40, 43, 45, 50, 55, 60 e 65 anos.

Mais de 4,6 milhões de pessoas em Portugal já receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19 e quase 2,6 milhões têm a vacinação completa, segundo dados avançados na terça-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS).