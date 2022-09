População revoltada com política de zero casos do governo de Xi Jinping. Tudo aconteceu na província de Guizhou, onde só morreram duas pessoas com Covid-19 desde há três anos.

Um autocarro que transportava pessoas infetadas com Covid-19 para uma zona de quarentena, na China, capotou e 27 pessoas que seguiam no mesmo acabaram por morrer, registando-se também 20 outras feridas. Tudo aconteceu numa autoestrada de Guizhou, no sudoeste do país, província essa que registou apenas duas mortes por Covid desde que a pandemia foi declarada na China, em 2019. Esta acidente está agora a causar a revolta entre a sociedade, que nas redes sociais voltou a criticar a política de zero casos. De acordo com o governo de Xi Jinping, esta política envolve testes em massa e todos os que testam positiva e os contactos mais próximos deverão isolar-se em casa ou em uma instalação de quarentena, como era o caso das pessoas que viajavam neste autocarro.