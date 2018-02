A Autoeuropa e a Comissão de Trabalhadores acordaram um aumento salarial de 3,2% retroativo a 01 de outubro passado, divulgou em comunicado a estrutura representativa dos trabalhadores.

O aumento salarial de 3,2% a aplicar às tabelas salariais implica um mínimo de 25 euros, no caso em que o valor nominal do aumento fique abaixo.

Ainda no quadro das negociações entre a Comissão de Trabalhadores (CT) e a administração da Volkswagen Autoeuropa foi aprovado o “pagamento de uma gratificação de 100 euros ou 200 euros em abril de 2018 conforme a antiguidade” do trabalhador.

O acordo implica ainda “o fim da tabela A0 para Operadores e o fim do primeiro nível de integração para Especialistas nas futuras admissões”, com a Comissão de Trabalhadores a dizer que a atualização das tabelas salariais significa que o salário base em futuras admissões aumentará cerca de 140 euros mensais.

Ainda nas negociações foi assegurada pela Autoeuropa a passagem de 250 contratos a termo a contratos efetivos, assim como a “garantia do emprego durante a vigência do acordo”.

Quanto aos trabalhadores que a 31 de dezembro tenham saldo positivo em ‘down-days’ (suspensão temporária da produção) recebem em janeiro do ano seguinte o respetivo pagamento.

O acordo melhora as condições das mulheres grávidas, explicou à Lusa José Carlos Silva, da CT, que podem optar por horário fixo e durante a gestação receber mensalmente um subsídio equivalente a 10% do salário base.

Haverá ainda o pagamento de seis bolsas de estudo para filhos de trabalhadores que estejam no ensino superior

O acordo tem vigência entre 01 de outubro 2017 e 31 de dezembro de 2018.

A CT da Autoeuropa convocou três plenários de trabalhadores para a próxima terça-feira, nos turnos da noite (06:10 — 07:10), manhã (09:00 — 10:00) e tarde (16:00 — 17:00), para dar conta dos resultados das negociações com a administração da Volkswagen Autoeuropa sobre o novo caderno reivindicativo.

A Autoeuropa – que, segundo a mesma fonte, conta com mais de 5.000 trabalhadores – deverá atingir este ano uma produção de 240.000 automóveis, a grande maioria do novo modelo T-Roc, veículo que o grupo alemão Volkswagen pretende construir apenas na fábrica de automóveis de Palmela e que está a ter muito boa aceitação no mercado.

Os novos horários para a produção do T-Roc levou a um ambiente de conflitualidade laboral na Autoeropa.