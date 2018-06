O autor do ataque de quinta-feira no jornal Capital Gazette, do Maryland, perto de Washington D.C., foi formalmente acusado de cinco crimes de homicídio qualificado.

Jarood W. Ramos deverá ser presente hoje às 10:30 (15:30 em Lisboa) a um juiz de Annapolis, capital do Maryland, que decidirá se estabelece uma fiança.

Segundo as autoridades, Ramos abriu fogo na redação do Capital Gazette, matando cinco pessoas e ferindo outras duas.

O atacante, com cerca de 30 anos, tinha uma longa história de conflitos com o jornal, incluindo um processo legal e ameaças a jornalistas.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reagiu dizendo que os seus “pensamentos e orações” estão com as vítimas do tiroteio, e agradeceu às autoridades de socorro e agentes da polícia que se deslocaram para o local.

O suspeito “estava armado com uma espingarda”, avançou Ryan Frashure, porta-voz da polícia local, que confirmou que as autoridades recuperaram também o que acreditam ser um explosivo que estava no edifício do jornal The Capital.